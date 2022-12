Un tuffo nel passato per Alvaro Recoba. Il Chino ha infatti documentato sui propri profili social l'incontro con gli iscritti all'Inter Club Uruguay, avvenuto nei giorni scorsi. "Bellissima serata, grazie per l’invito ed è un onore. Forza Inter", il suo messaggio corredato dalle foto insieme ai tanti tifosi accorsi a salutare l'ex nerazzurro.