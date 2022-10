Altra gara da titolare all'orizzonte per Andre Onana che ha vinto il ballottaggio con Handanovic come svelato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa questo pomeriggio. L'ex Ajax, ma anche Barcellona, dove ha fatto le giovanili, reduce dalla titolarità con il Viktoria Plzen, ultimo match vinto dai nerazzurri nonché unica nota positiva di un periodo più nero che azzurro, carica tifosi e squadra sui social. "Match day" scrive a corredo di una foto che mette a confronto passato e presente: nella foto infatti compaiono due suoi ritratti, con la maglia nerazzurra e con la maglia dei blaugrana.