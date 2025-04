Torna ad alzare la voce il professor Michele, così comunemente detto tra i corridoi di Appiano Gentile, dove l'ironia non manca, ma neanche la concentrazione, come lo stesso Henrikh Mkhitaryan predica su Instagram, dove all'indomani dalla storica vittoria ottenuta in casa del Bayern Monaco il 22 di Simone Inzaghi detta la linea: "Siamo tornati a Milano dopo la vittoria di ieri nell'andata di Champions League. Concentrazione alta per la seconda tappa". Concentrazione e calma gli ingredienti che i campioni d'Italia dovranno mescolare nei sette giorni che separano la vittoria di Monaco con il match di ritorno a San Siro, dove per conquistare il pass per la semifinale sarà necessario fare la gara perfetta.