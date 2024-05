Marco Materazzi rispolvera la foto dei festeggiamenti per il 15esimo scudetto dell'Inter per augurare buon compleanno a Massimo Moratti, che oggi spegne 79 candeline: "Il 16 maggio per lei, per noi, è una data da festeggiare, sempre: il giorno del suo compleanno, ma anche della seconda gioia del nostro fantastico Triplete - ha scritto Matrix su Instagram -. In questa foto festeggiamo insieme, forse sapevamo già che il resto, il meglio, doveva ancora venire… Le auguro che la vita continui sempre a farle regali così belli. E la faccia sempre sorridere così. Tanti auguri, Pres. Buon compleanno".