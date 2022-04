Alessandro Bastoni non vede l'ora di scendere in campo per il quarto derby stagionale tra Inter e Milan. Il difensore nerazzurro, dal proprio profilo Instagram, fa partire il conto alla rovescia nella vigilia della stracittadina che vale un posto in finale di Coppa Italia, un '-1' postato nelle stories che la dice lunga su quanta voglia ci sia in lui di affrontare i rossoneri e cercare di strappare la prima vittoria della stagione contro i cugini.