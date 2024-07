Nuovo giro di domande a bruciapelo per Mehdi Taremi, nuovo arrivo in casa Inter. Che intervistato per i media ufficiali del club nerazzurro, si sottopone al gioco del 'Cosa ruberesti a...', spiegando quali caratteristiche 'ruberebbe' agli storici bomber nerazzurri:

Adriano: "Il piede sinistro"

Ronaldo: "Il dribbling"

Milito ed Eto'o: "Il piede destro"

Taremi: "L'intelligenza"