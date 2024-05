Cresciuto a pane e Inter, l'oggi team manager dei campioni d'Italia, Riccardo Ferri ha esultato per il ventesimo scudetto, quindi la seconda stella. Obiettivo arrivato grazie al lavoro di un "team straordinario" come ci tiene a sottolineare l'ex difensore nerazzurro su Instagram, dove pubblica una serie di foto che lo ritraggono al fianco di dirigenza, allenatore ed ex giocatori della Beneamata.