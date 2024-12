Il premio di Player of the Match di Inter-Como è andato a Carlos Augusto, autore del primo gol e di una prestazione sontuosa condita anche dal clamoroso salvataggio a negare un gol praticamente fatto a Edoardo Goldaniga. A fare da gran cerimoniere per la consegna del riconoscimento è stato Yann Bisseck, che ha reso omaggio al compagno porgendogli la statuetta con tanto di inchino reverente e un abbraccio. "Troppo forte", urlerà poi il tedesco.