Superata la 'sbornia' per il primo scudetto conquistato con l'Inter, per Yann Bisseck e Benjamin Pavard arriva anche il momento dello svago. Il difensore tedesco e il francese (che è un ex della gara) sono infatti presenti all'Allianz Arena di Monaco per seguire la semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. A comandare al momento sono i Blancos, in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Vinicius.

Pavard a Monaco per Bayern Monaco-Real Madrid. pic.twitter.com/PmoCG4A3tR — Alessandro (@90ordnasselA) April 30, 2024