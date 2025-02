Il derby è già in archivio, l'Inter pensa già alla Fiorentina perché non potrebbe essere altrimenti. I nerazzurri vogliono farsi trovare prontissimi domani sera al Franchi quando ci sarà la prosecuzione della partita. Quest'oggi il Biscione si è allenato agli ordini di Simone Inzaghi. Di seguito qualche scatto social pubblicato dall'Inter, come quello che ritrae Zalewski e Calhanoglu: "Attenti a quei due", ha scritto il club nerazzurro.