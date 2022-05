Ultima in bianconero per Tuija Hyyrynen, difensora finlandese che a fine stagione lascerà la Juventus Women. Al termine del match vinto per 2-1 contro il Milan Femminile, il club ha voluto tributarle un saluto sui propri social, ringraziandola per quanto fatto a Torino. Adesso la aspetta una nuova avventura, con alcuni che danno la 34enne nel mirino dell’Inter Women di Rita Guarino.