Il Sassuolo e Gianpiero Piovani si dicono addio dopo sei stagioni ricche di buoni risultati e al termine di una stagione che ha visto la squadra neroverde chiudere al quarto posto in classifica nella Serie A Femminile. Ad annunciarlo è un video sui canali social del club emiliano in cui si ringrazia il tecnico arrivato nel 2018 per il lavoro svolto in questi anni e la valorizzazione delle giocatrici passate dal club emiliano.

Piovani è tra i nomi in lizza per prendere il posto di Rita Guarino sulla panchina dell'Inter.