Mancava solo l'ufficialità ma ora è arrivata anche quella. L'Inter ha salutato attraverso un comunicato sul sito ufficiale quattro giocatrici che facevano parte della prima squadra. "Sono Anna Bjork Kristjansdottir, Fanny Lang, Mana Mihashi e Stefanie Van der Gragt. Mihashi e Van Der Gragt hanno deciso di smettere con il calcio giocato", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale. "Ad Anna Bjork Kristjansdottir, Fanny Lang, Mana Mihashi e Stefanie Van der Gragt va un ringraziamento speciale per quanto fatto in maglia nerazzurra da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi", si conclude il comunicato.