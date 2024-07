Operazione di mercato in uscita per l'Inter Femminile. Attraverso una nota diramata sul sito ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato la cessione in prestito di Caterina Fracaros in prestito al Napoli.

"FC Internazionale Milano comunica che il difensore Caterina Fracaros, classe 2001, è ceduto in prestito fino al 30 giugno 2025 al Napoli", si legge nella nota dove vengono svelati i dettagli dell'affare.