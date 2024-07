L'Inter Women si rinforza accogliendo un nuovo portiere. Arriva l'islandese Cecilia Rán Rúnarsdóttir in prestito annuale dal Bayern Monaco. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Cecilía Rán Rúnarsdóttir. Il portiere islandese classe 2003 arriva in prestito dal Bayern Monaco fino al 30 giugno 2025". Le sue prime parole ai canali ufficiali del club: "Non vedo l'ora di iniziare a giocare con questi colori e non vedo l'ora di vedervi alle nostre partite. Forza Inter".