"Ciao tifosi nerazzurri, sono molto contenta di continuare a vestire questi colori. Ci vediamo presto in campo". Così Lisa Alborghetti , capitana di Inter Women , ha salutato i follower su Twitter dal profilo ufficiale della società dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2025. Concetto ribadito poi ai canali ufficiali del club: "Sono molto orgogliosa di far parte di questa società e questa squadra. Sono stata molto fortunata a poter vestire questi colori, ringrazierò sempre la società per questa opportunità e sicuramente farò sempre il mio meglio. Siamo in continua crescita, questo è un progetto quindi ci sarà tanto da lavorare. Però ci siamo tolte delle soddisfazioni, quindi continuiamo così".

Se dovessi scegliere un momento particolare della tua esperienza?

"Vivo molto giorno per giorno, quindi non ho un momento preciso. La quotidianità in questa società per me è una fortuna, sono molto grata di questa cosa. Speriamo di avere ricordi in futuro indelebili".

Quanto è stimolante essere un riferimento per le compagne, specie le più giovani?

"Io sono me stessa, sono contenta e orgogliosa di questo. Non faccio nulla di trascendentale, sono me stessa. Per me è una mozione di fiducia, cerco sempre di dare quello che posso e questo penso sia il mio punto di forza".