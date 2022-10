Attacca con insistenza, crea numerose occasioni, spreca parecchio per imprecisione e maledice anche la sfortuna sotto forma di tripla traversa che nega la rete a Stephanie van der Gragt, Njoya Ayara e Tabitha Chawinga . Ma alla fine, occorre la zampata in pieno recupero della micidiale attaccante del Malawi per evitare che l'Inter Women esca dal campo del Sassuolo a mani vuote. La sfida del Ricci si chiude pertanto sull'1-1, secondo pareggio in campionato per la squadra di Rita Guarino.

Partita stregata per oltre 90 minuti per le nerazzurre, ritrovatesi sotto nel punteggio per via del colpo di testa vincente di Martina Tomaselli al 61esimo minuto e che devono attendere il 91esimo per rompere l'incantesimo con Chawinga che riesce a superare Isabella Kresche correggendo in rete l'assist di Gloria Marinelli. Con questo pari, l'Inter scivola al terzo posto in classifica, ad un punto dalla Roma prossima avversaria delle ragazze di Guarino e dalla Fiorentina. Sassuolo che rimane ultimo a due punti e può solo rimuginare per la grande occasione persa.