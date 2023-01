Ricomincia il campionato per l'Inter femminile di coach Rita Guarino che torna in campo dopo la pausa invernale per affrontare la Sampdoria, nella gara valida per la 13ª giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Rita Guarino e Antonio Cincotta:

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 20 Simonetti, 34 Mihashi; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 11 Chawinga; 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi; 8 Brustia, 13 Merlo, 17 Fordos, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 27 Csiszar, 33 Ajara Njoya. Coach: Rita Guarino.