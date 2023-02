La Figc Femminile ha pubblicato sui propri profili social la Top 11 relativa alla sedicesima giornata del campionato di Serie A. C'è anche Ghoutia Karchouni, unica rappresentante tra le nerazzurre nel 4-3-3 disposto per l'occasione. In porta Alessia Cappelletti, portiere del Parma con un trascorso anche all'Inter.