"Sicuramente c'è tanta voglia di essere protagoniste. Abbiamo lavorato tanto in questo mese. Siamo un bel gruppo e una bella squadra, ora dobbiamo mettere in pratica il lavoro svolto". Martina Tomaselli, centrocampista di Inter Women, commenta così ai canali ufficiali del club l'avvio del campionato di Serie A femminile in programma a partire da questo fine settimana.

"Queste settimane - dice - sono andate molto bene, si è percepito il miglioramento fatto in questi giorni di lavoro. Il gruppo è un bel gruppo, molto unito e amalgamato ed è la forza che dobbiamo mettere in campo. Ci sono stati molti acquisti in Serie A, le squadre si sono rafforzate tanto e sarà un campionato molto più competitivo. Le prime partite sono un po' un'incognita, dobbiamo guardare a noi stesse e fare il nostro gioco dando sempre il massimo".