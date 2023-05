"Il Fortuna Hjorring è stata la mia prima squadra professionista dove ho giocato per sei anni. Poi c'è stata Firenze, la prima esperienza fuori casa come calciatrice, li ho cominciato a conoscere la cultura italiana. Infine Milano, una città e momento davvero importante della mia carriera, sono molto contenta di aver preso la decisione di venire qui". Lo ha detto Frederikke Thogersen, esterno di Inter Women, protagonista di un'intervista per il Matchday Programme di Inter-Milan.

"Rita Guarino è stata molto importante perché ha creduto in me - ha raccontato la giocatrice danese -. Il mio approccio con l'Inter è stato fantastico, una delle prime partite che ho vissuto è stata il derby, un momento davvero speciale, Iì ho sentito quando è forte il tifo nerazzurro. Tre aggettivi per definirmi? Sono una professionista, ricordo sempre molto di più gli errori che le cose buone e questo mi aiuta molto a crescere. Non mi arrendo mai e ho una mente positiva. Milano rappresenta un momento davvero importante nella mia carriera".