Dopo la promozione e due anni in Serie A sofferti, quest’anno con Rita Guarino la squadra sembra aver fatto un salto di qualità.

“Sì negli anni precedenti con mister Sorbi non siamo riusciti a creare un gruppo ed un’identità in modo positivo e continuativo. Con Guarino abbiamo fatto una scelta importante, dando un segnale forte, quello di voler lavorare per raggiungere obiettivi importanti. Ancora però non siamo riusciti a creare un gruppo solido perché c’è stata poca continuità questa stagione. Ad esempio il primo derby col Milan non è stato giocato bene. Certo, le tante positività al covid ed altre problematiche non hanno permesso alla squadra di rendere al meglio”.

Domenica la sfida contro la Juventus. Come vive questa partita?

“Sicuramente questa partita si vive con più agitazione. Questa come il derby col Milan, sono le partite più sentite, dove si entra in campo con una marcia in più. Mi auguro che domenica l’Inter entri in campo”.