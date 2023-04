E' Anja Sonstevold la protagonista del consueto spazio del Matchday Programme dedicato alla squadra femminile nerazzurra. Il difensore norvegese ha raccontato gli inizi della sua carriera e il suo impatto con la realtà nerazzurra: "Quando sono arrivata a Milano e sono entrata a far parte di questa società ho subito visto quanto il calcio sia seguito in Italia e quanto l'Inter sia importante per la città: mi sono sentita subito parte di qualcosa di grande. Nella mia vita come sul campo non mi arrendo mai, credo in me stessa e accetto ogni sfida che mi si pone davanti".

