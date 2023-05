Come di consueto, dopo l'annuncio del rinnovo fino al 2025, arrivano per Inter TV anche le parole di Flaminia Simonetti, centrocampista dell'Inter Women: "Sono molto emozionata e felice, volevo fortemente da diverso tempo questo rinnovo e sapere di poter continuare questi colori mi rende molto orgogliosa e felice. La società ha investito tanto su di me e questo per me è motivo di grande responsabilità perché dovrò sempre dare il massimo in tutte le occasioni e dare sempre qualcosa di più del giorno prima. Il ricordo più bello? L'elezione nella Top 11 per lo scorso campionato, è stata una cosa che mi ha reso molto felice perché so di esserci arrivata grazie allo staff e alle compagne che mi hanno aiutato a raggiungere determinati obiettivi l'anno scorso.

L'Inter è stata molto determinante per la mia crescita, venivo da un percorso particolare e qui sono stata valorizzata al meglio. Mi sono sempre sentita molto considerata e questo mi ha permesso di dimostrare il mio valore".