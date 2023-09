Si avvicina lo start per la Serie A Femminile e ai microfoni di Inter TV la centrocampista Flaminia Simonetti fa il punto della situazione sulla preparazione della squadra di Rita Guarino: "Io sto molto bene, questi giorni stanno andando molto bene. E' da un po' che stiamo lavorando, diciamo che c'è un bel gruppo con molta armonia. Stiamo facendo le cose per bene, questi giorni sono importanti perché stando qui possiamo concentrarci meglio sul lavoro e mettere benzina per l'inizio del campionato. Il tempo passato qui insieme è molto utile per fare gruppo, questo è un aspetto positivo per la stagione che verrà; chi è qui da più tempo cerca di far inserire le nuove giocatrici perché si possano trovare al meglio delle loro condizioni e rendere al 100% in campo.

Più c'è armonia, più in campo riuscirai ad aiutarti meglio. I nostri obiettivi? Sicuramente l'obiettivo minimo è far meglio dell'anno scorso, da quando abbiamo iniziato il ritiro si è vista più voglia dell'anno scorso. L'ultima sconfitta col Milan ci ha fatto riflettere, vogliamo migliorare per non ripetere più gli errori dell'anno scorso. Stiamo bene, siamo contente".