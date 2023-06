Premio individuale da mettere in bacheca per una giocatrice di Inter Women: tenendo conto dei dati Opta, la malawiana Tabitha Chawinga è stata eletta come migliore attaccante della Serie A Femminile 2022-23. Un riconoscimento che non sorprende leggendo le statistiche messe a referto dalla 27enne, autrice di 23 gol in altrettante partite, condite anche da otto assist.