Dopo la vittoria in campionato contro la Roma e il pari in Coppa Italia contro il Sassuolo, l'Inter Women ospita il Como nel match valido per la 15ª giornata di Serie A Femminile: il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 12:30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 22 Schough, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani.

COMO (4-3-3): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 4 Hansen, 24 Rizzon, 6 Bergersen; 8 Skovrankova, 20 Vaitukaityte, 27 Petzelberger; 33 Kramzar, 28 Kerr, 7 Nischler.

A disposizione: 30 Ruma, 36 Soggiu, 3 Guagni, 9 Del Estal, 11 Conc, 13 Liva, 14 Cecotti, 15 Caltanissetta, 16 Karlenas, 21 Picchi, 44 Bou I Salas.

Coach: Stefano Sottili

Arbitro: Gemelli

Assistenti: Pelosi; Spatrisano

Quarto Ufficiale: Niccolai