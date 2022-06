Al termine del campionato di Serie A Femminile, è stata stilata attraverso i dati Opta la Top 11 delle Under 23 che si sono messe in mostra in questa stagione. La selezione ha riguardato le giocatrici nate dal 1° gennaio 1998 e vede inserita anche una rappresentante dell'Inter, ovvero il terzino Beatrice Merlo: "Oltre a essere uno dei sei difensori nati a partire dall’1/1/99 con almeno 20 presenze nella Serie A 21/22, Merlo è stata – considerando solo questo ruolo – la nerazzurra che ha vinto più duelli (66) e contrasti (22) nel torneo", la motivazione.