Dopo l'1-1 nel match d'andata giocato all'Arena Civica lo scorso 16 gennaio, Inter Women e Sassuolo Femminile si troveranno di fronte domani per decretare chi si qualificherà alle semifinali di Coppa Italia. Una sfida da dentro o fuori che Gian Loris Rossi, tecnico delle neroverdi, ha presentato così ai canali ufficiali del club: "Arriviamo alla sfida di domani in seguito a prestazioni importanti e un periodo positivo dopo i primi mesi di difficoltà. Siamo fiduciosi di fare una grande prestazione contro una grande squadra. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, abbiamo fatto un passo in avanti importante grazie al cambio di mentalità e ora ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. Domani sarà una gara difficile ma, visto il percorso fatto, non sarà un problema e siamo fiduciosi. Abbiamo alle spalle una società forte che ci ha sempre supportato anche nei momenti di difficoltà”.