La Roma Femminile viene fermata sul pari dalla Fiorentina rimandando il discorso Scudetto al prossimo turno, quando le giallorosse avranno la possibilità di festeggiare sul divano: basterà che la Juventus non vinca contro l'Inter per poter mettere le mani sul tricolore. Intervenuto in zona mista dopo il match con le viola, al tecnico Alessandro Spugna viene chiesto se venerdì guarderà il match con la sua squadra: "Sì, penso di sì, non lo so... A che ora giocano? È una domanda trabocchetto...", risponde ridendo.