Una zampata sulla respinta difettosa di Pauline Peyraud-Magnin a recupero inoltrato, poi la grande gioia per una vittoria pazzesca che può essere pesantissima nella lotta al vertice della Serie A Femminile. Così Elisa Polli esprime la sua soddisfazione a Inter TV: "Questa partita era importantissima per il nostro campionato, una vittoria che ci dà morale. Abbiamo appena superato un momento negativo e ci tenevamo a fare i tre punti oggi. Tutte le gare della Poule Scudetto sono aperte e difficili, questa vittoria ce la godiamo per poi tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali".