Domenica 8 gennaio alle 14:30 l'Inter Women affronterà il Parma al Tardini per la partita del girone eliminatorio “D” di Coppa Italia Femminile. Inizia oggi la prevendita dei biglietti, con il Parma Calcio ricorda che gli abbonati agli incontri di Serie BKT al Tardini della Prima Squadra Maschile hanno diritto a un titolo di ingresso a invito per le partite interne della Prima Squadra Femminile in Tribuna Petitot, unico settore dell’impianto aperto in queste circostanze.

Per chi invece volesse acquistare il tagliando, è attivo il circuito TicketOne, fino alle 13.30 di sabato 7 gennaio.