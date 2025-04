Sarà un'ultima di campionato in un palcoscenico speciale per la Juventus Women, che sabato 10 maggio alle ore 18 affronteranno l'Inter nella giornata conclusiiva della Poule Scudetto della Serie A Femminile: la partita verrà infatti disputata all'Allianz Stadium, casa della prima squadra bianconera. Sono già aperte le vendite dei biglietti, il costo del biglietto è di 5€, sono disponibili le tariffe speciali a 1€ per gli abbonati 24-25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14.