Non solo Martina Tomaselli. L'Inter sta lavorando con la Roma per l'acquisto di un'altra giocatrice, un arrivo che qualora si concretizzasse rappresenterebbe certamente un'iniezione di qualità non indifferente per Gianpiero Piovani: il quotidiano Il Romanista rivela infatti che procede la trattativa per il passaggio in nerazzurro del difensore Elisa Bartoli, che dopo sei stagioni è destinata a lasciare la sponda giallorossa della Capitale.

Nel corso della sua esperienza con la Roma, Bartoli ha conquistato due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e due Scudetti. L'Inter è pronta a superare la concorrenza della Fiorentina.