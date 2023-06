Domenica 18 giugno prenderà il via il raduno della Nazionale Femminile in vista del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Sono 24 le Azzurre convocate da Milena Bertolini, che si ritroveranno a Riscone di Brunico dove si tratterranno una decina di giorni prima di trasferirsi a Ferrara dove sarà giocata un'amichevole contro il Marocco. Nella lista ci sono anche le giocatrici dell'Inter Women Francesca Durante, Chiara Robustellini, Beatrice Merlo, Marta Pandini e Flaminia Simonetti.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Beatrice Merlo (Inter), Julie Piga (FC Fleury 91), Benedetta Orsi (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Marta Teresa Pandini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Michela Catena (Fiorentina), Benedetta Glionna (Roma), Miriam Chiara Longo (Fiorentina), Martina Piemonte (Milan).