Mana Mihashi ha annunciato il suo addio al calcio tramite i canali ufficiali dell'Inter. "Ho deciso di smettere di giocare. Vorrei diventare allenatrice - afferma - Sono molto contenta della mia carriera. Ho conosciuto tante persone e visitato tanti posti. Sono migliorata come persona. Il momento più bello? La prima partita in Serie A perché il mio sogno era giocare qui. Sono orgogliosa di essere d'esempio per le mie compagne e tutte le ragazze. Vorrei ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in 23 anni di carriera, compagne e staff, la mia famiglia e i tifosi. Grazie a tutti".

Il sogno di giocare in Serie A e la responsabilità di essere un esempio ️

Mana Mihashi annuncia il suo addio al calcio giocato #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/8nBh0R9hXp — Inter Women (@Inter_Women) June 23, 2023