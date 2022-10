Protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Sampdoria è il terzino dell'Inter Women Beatrice Merlo, che racconta come è nata la sua passione per il calcio: "Grazie a mio fratello Mattia, lo seguivo ovunque e non ci staccavamo mai dalla palla. La mia famiglia è stata determinante, mia mamma ha sempre fatto di tutto per venire a vedermi e mio padre ha sempre creduto in me. Non sono mai soddisfatta pienamente di quello che faccio, anche se faccio bene una cosa trovo sempre il lato negativo per riuscire a dare di più. La partita più emozionante? Il 6-0 con l'Arezzo in Serie B, la vittoria che ci ha permesso di andare in Serie A, aperta da un mio gol".