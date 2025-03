Matilde Pavan, attaccante classe 2004, è protagonista del Matchday Programme odierno dell'Inter. Le Women nerazzurre sono impegnate attualmente nella Poule Scudetto: "Abbiamo fatto un percorso non facile, abbiamo lavorato duro e ora è importante mettere in campo il giusto atteggiamento e mostrare quanta fame abbiamo. Il nostro è un gruppo unito e abbiamo imparato a conoscerci in questi mesi. La nostra forza è essere sempre a disposizione di chi ha bisogno".

Pavan poi si presenta attraverso le sue caratteristiche: "I miei punti di forza sono la tecnica e la visione di gioco, poi sto lavorando molto sugli inserimenti. Il calcio è ilo mio amore, una passione e penso che ogni giorno sia buono per migliorare. I miei obiettivi rimangono la conquista della Champions League con l’Inter e la convocazione in Nazionale".