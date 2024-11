C'è profonda delusione nelle dichiarazioni rilasciate da Gianluca Grassadonia a margine della sconfitta della Lazio Women contro l'Inter di Piovani: "Vorrei fosse un brutto sogno, ma purtroppo non è così - le parole del tecnico delle biancocelesti ai canali ufficiali del club capitolino dopo l'1-0 dell'Arena Civica -. Anche oggi (ieri, ndr) questa squadra meritava di più. È anche difficile trovare le parole. Abbiamo sofferto maggiormente il primo tempo, siamo state un po’ timide, mentre nella ripresa c’è stata solo la Lazio in campo. Continueremo a lavorare soprattutto sui rigori da battere. C’è poco da dire a questa squadra per quello che riesce a esprimere e creare. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare, a migliorare a crederci. La squadra soprattutto nel secondo tempo ha trovato il coraggio di osare, cosa che dovevamo fare soprattutto nel primo tempo. Continuiamo a lavorare".