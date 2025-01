L'Inter Women di Gianpiero Piovani non riesce nell'intento di avvicinarsi alla Juventus capolista: nello scontro diretto andato in scena a Biella, la formazione bianconera di Max Canzi vince per 2-0 rimettendo così sette punti di distacco tra sé e le nerazzurre. Che iniziano pure col piglio giusto, trovando subito due buone occasioni con Elisa Polli e con Tessa Wullaert, ma poi subisce l'uno-due delle padrone di casa che con Sofia Cantore e Cristiana Girelli trovano nel breve giro di tre minuti i due gol della vittoria.

Inter che però non molla, anzi nella ripresa continua a creare pericoli sbattendo però contro Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus che al quarto d'ora della ripresa compie tre parate clamorose in pochissimi secondi su Polli, Anna Maria Serturini e Beatrice Merlo, negando poi il gol nei minuti finali a Haley Bugeja. La buona volontà non basta, prevale la maggiore qualità della Juventus che mette l'ipoteca sul primo post.