L'Italia Femminile stacca il pass per Euro 2025. La Nazionale allenata da Andrea Soncin batte 4-0 la Finlandia nell'ultima partita del Gruppo A e passa come prima del girone davanti all'Olanda, fermata dal pari in Norvegia. Ora appuntamento in Svizzera dal 2 al 27 luglio del prossimo anno. Al Druso di Bolzano decidono le reti di Beccari e Giugliano nel primo tempo, oltre al gol di Cambiaghi e un'autorete nella ripresa.

Italia (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano (dal 65° Dragoni), Caruso (dal 77° Severini), Greggi; Bonansea (dal 65° Bergamaschi), Giacinti (dal 65° Cantore), Beccari (dal 53° Cambiaghi). A disposizione: Schroffenegger, Baldi, Piemonte, Girelli, Bartoli, Catena, Boattin. CT Andrea Soncin

Finlandia (4-3-1-2): Tamminen; E. Koivisto (dal 21° O. Siren), Kuikka, Nystrom, E. Siren; Alanen (dal 56° Ahitinen), Summanen (dal 80° Kollanen), Sevenius (dal 45° Hartikaine); Oling; Lindstrom (dal 45° Sallstrom); Rantala. A disposizione; Majasaari, Korpela, Ojanen, V. Koivisto, Heroum, Lehtola, Kalse. Ct Marko Saloranta

Arbitra: Ivana Projkovska (MKD)

Marcatrici: 20’ Beccari, 30’ Giugliano, 74° Cambiaghi, 88° aut. Nystrom

Ammonizioni: 64° Oling (F), 90' Salvai (I)