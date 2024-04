Dopo il turno di riposo tornano in campo le nerazzurre di Rita Guarino che in trasferta affrontano la Juventus nella 6ª giornata della Poule Scudetto. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20:30. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

JUVENTUS (4-4-2): 16 Peyraud-Magnin; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 20 Cascarino, 4 Cafferata; 11 Bonansea, 77 Gunnarsdottir, 15 Grosso, 9 Cantore; 10 Girelli, 6 Nystrom. A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 13 Boattin, 17 Bragonzi, 18 Beerensteyn, 19 Thomas, 21 Caruso, 23 Salvai, 26 Echegini. Allenatore: Paolo Beruatto.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 4 Pedersen, 23 Magull; 11 Bonfantini, 9 Polli, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 8 Pavan, 10 Bonetti, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 48 Battilana, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Gabriele Sacchi

Assistenti: Chiavaroli, Carella

Quarto ufficiale: Dasso