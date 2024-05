Il via alla nuova Champions League e il Mondiale per Club a 32 squadre hanno già fatto scattare l'allarme calendari sia sul piano nazionale che internazionale. Le discussioni sono in corso, ma come ammesso a Sky Sports dal presidente della FIFA Gianni Infantino non si è ancora arrivati ad una conclusione: "Siamo sempre al lavoro per avere un calendario delle partite migliore e per questo siamo ancora in una fase di discussione e dibattito fra le varie idee".

"Non è mai facile trovare il giusto bilanciamento fra i campionati di prima fascia e gli altri, le competizioni internazionali e quelle europee - ha poi aggiunto il numero uno della FIFA, presente a Miami per il GranPremio di Formula 1 -. La cosa importante è continuare a dialogare con le varie parti in causa ed è quello che stiamo provando a fare per trovare la soluzione migliore".