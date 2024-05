Daniele Adani interviene a La Domenica Sportiva dopo la partita dell'Inter in casa del Sassuolo, che ha rimesso in corsa i neroverdi in chiave salvezza. "Il Sassuolo a Firenze sembrava una squadra senza più tante speranze, almeno per quella prestazione. Ora ha Genoa, Cagliari e Lazio. L'Inter credo fosse ancora ubriaca da una settimana, questo ha giovato al Sassuolo che ora ha una possibilità".