Dopo il poker nel derby contro il Milan, l'Inter Women di Rita Guarino si prepara a scendere di nuovo in campo. La settima giornata di campionato vedrà le nerazzurre impegnate domenica 23 ottobre in casa del Sassuolo: il match contro le neroverdi è in programma alle ore 14.30 allo stadio 'Enzo Ricci'. La sfida sarà trasmessa in diretta su Inter TV e su TimVision.