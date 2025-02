L'Inter Femminile butta via il doppio vantaggio, a dieci minuti dalla fine, e si fa rimontare dalla Lazio in una partita pazza terminata con un pirotecnico 4-4. Dopo appena otto giri d'orologio, le nerazzurre sono già in vantaggio di due gol grazie alle firme di Tomaselli e Csiszàr, ma le biancocelesti hanno tra le loro fila una Piemonte in stato di grazia, che nel secondo tempo sale in cattedra cominciando a mettere a segno una doppietta nel giro di tre minuti. La controrisposta delle ragazze di Gianpiero Piovani è prepotente: nel giro di un amen, nuovo +2 con Magull e Merlo che sembra poter regalare tranquillità. Sembra, appunto, perché Piemonte decide di segnare altre due reti che le permettono di siglare un poker storico: il pareggio arriva poco prima del gong, al 93', una beffa autentica per la squadra ospite.

LAZIO-INTER 4-4

TABELLINO:

RETI: 2' Tomaselli (I), 8' Csiszàr (I), 62', 64', 85', 93' Piemonte (L), 66' Magull (I), 69' Merlo (I).

LAZIO (3-5-2): 12 Karresmaa; 27 D'Auria, 7 Connolly, 2 Baltrip-Reyes (4 Mancuso 70'); 13 Oliviero (77 Cafferata 46'), 16 Castiello (99 Visentin 46'), 6 Eriksen (10 Benoit 46'), 20 Simonetti (5 Kajan 85'), 14 Zanoli; 18 Piemonte, 11 Le Bihan. A disposizione: 19 Scotti, 8 Yang, 9 Martinovic, 25 Goldoni, 31 Pizzi, 32 Scaramuzzi. Coach: Gianluca Grassadonia

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszàr (8 Pavan 79'), 21 Tomaselli (7 Bugeja 67'), 22 Schough (20 Detruyer 63'); 36 Cambiaghi (9 Polli 63'), 15 Serturini ( 33 Bartoli 79'). A disposizione: 34 Schianta, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 14 Robustellini, 17 Fordos, 31 Wullaert. Coach: Gianpiero Piovani.

Ammonite: Castiello (L), Cambiaghi (I).

Arbitro: Manzo

Assistenti: Romaniello - Callovi

IV Ufficiale: Calzolari