Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha commentato così il successo bianconero sull'Inter: "Oggi la squadra mi è piaciuta, perché è stata cinica. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto su queste situazioni, soprattutto sulle posizioni in campo e sulla pericolosità quando abbiamo noi il pallone. Il gol di Sembrant? Non l'ho visto bene, perché c'è stata una mischia in campo e quindi non posso dire nulla in merito", ha detto a La 7 come raccolto da TuttoJuve.com.