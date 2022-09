"Ci sono ancora tanti margini di miglioramento. In questo inizio di stagione stiamo soffrendo" ha ammesso il responsabile della Juventus Women, Stefano Braghin che a Juventus TV parla anche della classifica di Serie A Femminile. "Il campionato? La classifica rispecchia lo stato di forma delle squadre. L’Inter è in testa perché in questo momento è la squadra più forte, noi cercheremo di risalire al più presto".