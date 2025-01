"I titoli sono importanti ma nella mia carriera credo che sia stato fondamentale il lavoro, le persone che ho incontrato, tutte le partite che ho giocato, gli allenamenti e i valori che mi ha trasmesso il calcio". Si racconta così Ivana Andrés, difensore spagnolo di Inter femminile arrivata la scorsa estate in nerazzurro.

"Le mie qualità? Credo sia dare sempre tutta me stessa per la squadra, poi l’uno contro l’uno, il senso della posizione e il mio carattere. Credo che la passione per il calcio sia qualcosa di innato, mi è sempre piaciuto giocare, divertirmi, imparare da ogni allenamento - dice ancora la giocatrice -. Per me il calcio è tutto, è una parte molto importante della mia vita. Lavoro ogni giorno per migliorami, mi pongo obiettivi a corto-medio termine per lavorarci duramente e tirare fuori il meglio di me".