L'Italia Femminile nel pomeriggio s'è imposta con un rotondissimo 8-0 sulla Moldavia in trasferta nelle qualificazione ai Mondiali. In serata è arrivata la vittoria della Svizzera in Croazia: le elvetiche si sono portate a quota 22, a -2 dall'Italia. A questo punto diventa più che mai decisiva la sfida di martedì contro la Romania: in caso di successo le azzurre saranno qualificate ai Mondiali 2023.